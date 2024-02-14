Андрей Травников представил федеральному Минстрою опыт региона по привлечению застройщиков к развитию социальной инфраструктуры

Губернатор Андрей Травников и заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин оценили возможности безвозмездно передаваемого Новосибирску детского сада «Солнышко» и обсудили результаты работы строительного комплекса Новосибирской области в 2023 году. По многим показателям отрасли для нашего региона минувший год стал рекордным.

Андрей Травников напомнил о рекордных объёмах строительства в 2023 году — было введено более трёх миллионов кв. метров.

«Сегодня главная задача перед властями и застройщиками — ускорить обеспечение социальными объектами новых микрорайонов, в первую очередь — объектами образования. Есть несколько форматов сотрудничества, самый удобный для нас — когда застройщик за свой счёт строит социальный объект, передаёт его бесплатно городу, а муниципалитету остаётся только закупить мебель и расставить её по группам. На 2024-й год такие предложения от застройщиков по детским садам тоже есть. По школам застройщики просчитывают такую возможность, предварительные предложения есть. Мы публично декларируем варианты сотрудничества. Это — четыре шага социальной ответственности. Первый — передача земельного участка в собственность муниципалитета; второй —– за свой счёт получение ПСД и техусловий на подключение сетей; третий — продажа в рассрочку по себестоимости — мы готовы в течение 2-3 лет выкупать соцобъекты. Ну и четвёртый — шаг высшей социальной ответственности — строишь за свой счёт и передаёшь объект городу безвозмездно, — пояснил губернатор.

По объёмам ввода жилья Новосибирская область входит в топ-10 регионов страны, а с учётом динамики ввода многоквартирных домов – на первом месте, и за январь 2024-го уже введено не меньше, чем за январь прошлого года.

«Ввод жилья 2023 года — это командная работа последних трёх лет в рамках всех тех мер поддержки, которые оказываются по поручению Президента России. В первую очередь, это все антикризисные меры, которые были приняты по поручению Президента страны, которые позволили сохранить темпы, а там, где власть открыто подходит к диалогу с застройщиками, ещё и нарастить их. Главная задача в следующие три года — не снижать тот темп по стройке, который был задан. В Новосибирской области ещё и скорость выдачи всей документации многократно возросла, с учётом перехода к комплексному развитию территорий. Там, где нужна будет помощь Федерации, мы постараемся её оказывать, потому что Новосибирская область, объективно, выполняет все взятые на себя обязательства, поэтому от лица министра — большое спасибо. Новосибирская область это делает блестяще», — подчеркнул Никита Стасишин.

Директор ООО «СЗ «Галактика», застройщик Сергей Отмашкин отметил, что их компанию позиция региональных властей полностью устраивает: «Мы ещё будем строить детские сады. Сегодня мы работаем в трёх регионах и быстрее, чем в Новосибирске, градостроители не реагируют нигде».

Нацпроекты, инициированные Президентом РФ, позволили поставить рекорд по вводу социальных объектов в нашей области. С 2019 по 2023 годы карта региона пополнилась 289 новыми соцобъектами, из них 203 построены в рамках нацпроектов.

Один из механизмов, дополнительно помогающих региону решать задачу создания, в частности, новых мест в детсадах, — помощь бизнеса. Детсад «Солнышко» по ул. Островского введён в эксплуатацию, и компания «Союз» готова передать его безвозмездно Новосибирску.