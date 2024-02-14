«Не забивать ерундой головы детям»: день святого Валентина запретили отмечать в новосибирской школе

О святом Валентине призвали забыть в одной из новосибирских школ. По распоряжению руководства с педагогами заранее проводились профилактические работы. Под запрет попали все ранее приуроченные ко Дню влюбленных мероприятия.

В некоторых образовательных учреждениях нет категоричной позиции в отношении праздника, однако, и отмечать его не планировали.

— Официальная позиция школы запрещает отмечать «американские праздники», — сообщили Atas.info в школе №2 Тогучинского района.

Родители поддерживают педагогов и не считают необходимым как-то праздновать «все западное».

— У меня дочь — старшеклассница. Вот недавно за ужином обсуждали эту традицию на 14 февраля: сердечки, подарки, поцелуйчики, признания в любви. Я не то, чтобы прям против, но не считаю нужным это в школе отмечать. В школах другим надо заниматься, а не забивать ерундой головы детям, — поделилась мнением с Infopro54 местная жительница Татьяна.

Собеседница добавила, что утром муж ей подарил цветы, отметив, что в их семье такая традиция.

Есть и менее категоричные к святому сибиряки. Например, в новосибирской школе №96 к 14 февраля поставили ящик для пожеланий. Учителя старательно избегают называть открытки валентинками.

— Дети пишут друг другу добрые пожелания и складывают их в ящик. А потом их разносят по классам и раздают адресатам. Это не столько праздник, сколько возможность сказать добрые слова тем, кто рядом, — пояснили в школе.

На самом деле, кто такой Валентин, и почему в его честь ежегодно 14 февраля люди поздравляют друг друга и признаются в любви. Существует несколько версий о происхождении праздника.

Некоторые историки связывают эту дату с римским мучеником, который был казнен за то, что отказался отречься от Христианства. Он умер 14 февраля 262 нашей эры. Легенда гласит, что святой оставил прощальное письмо дочери своего тюремщика, которая за время заключения стала ему другом, и подписал его: «Твой Валентин». День казни впоследствии стал священным для парочек со всего мира.

Масштабно праздновать День всех влюбленных в России начали только в 90-х годах. Однако этот традиционный для Европы католический праздник отмечали еще в Российской империи, несмотря на запреты Православной церкви.

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