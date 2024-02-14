Новосибирские электроэнергетики и областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» обсудили перспективы сотрудничества

В Новосибирске состоялась дебютная встреча местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» с Дмитрием Зверковым, заместителем гендиректора по реализации услуг и транспорту электрической энергии крупнейшей электросетевой компании региона — АО «РЭС». С прошлого года акции компании переданы в управление федеральной структуре («ФСК-Россети»), что даст возможность создать на территории Новосибирской области единый центр ответственности за электроснабжение потребителей.

Председатель НОО «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов поблагодарил руководство за открытость и желание наладить взаимодействие для решения проблем, с которыми приходится сталкиваться предпринимателям. По его словам, одним из приоритетов сотрудничества является повышение эффективности деятельности по технологическому присоединению объектов МСП к электрическим сетям АО «РЭС».

Вице-председатель НОО «ОПОРЫ РОССИИ» Марина Ярцева сообщила, что на встрече удалось обсудить возможные варианты решения вопросов предпринимателей, направленных на сокращение сроков заключения договоров и выполнения мероприятий по подключению объектов к электрическим сетям.

— Мы нашли понимание в необходимости совместного решения задач и наметили дальнейшие планы по взаимодействию, — добавила Марина Ярцева.

Дмитрий Зверков в ходе встречи ответил на целый ряд важных вопросов:

Поменяется ли политика сетевой организации в регионе после перехода на федеральные стандарты?

— Политика организации не поменяется, а ранее проводимые сетевой организацией мероприятия по улучшению взаимодействия с МСП будут продолжены. Кроме того, в регионе будут внедрятся лучшие практики и опыт компаний группы ПАО «Россети» в работе клиентами. Мы продолжим системное развитие электронных сервисов для клиентов и автоматизацию внутренних бизнес-процессов, что позволит обеспечить улучшение инвестиционного климата региона.

«ОПОРА РОССИИ» отметила открытость и клиентоцентричность Вашей организации. Скажите, что поменялось в формате взаимодействия АО «РЭС» и бизнеса?

— Формат взаимодействия АО «РЭС» и бизнеса не изменился и по-прежнему остается открытым. Наша компания регулярно проводит мероприятия по развитию клиентоцентричности, включающие, в том числе, обучение персонала, работы, направленные на повышение информированности потребителей, проведение тематических встреч с целевой аудиторией.

Многие предприниматели сомневаются, стоит ли обращаться в компанию, когда сталкиваются с проблемами, сложностями, а может быть, даже с коррупционными схемами. Что Вы можете посоветовать предпринимателям?

— Не нужно опасаться обращаться непосредственно в компанию при возникновении каких-либо затруднений. АО «РЭС» открыто для взаимодействия с потребителями и нацелено на продуктивное и качественное сотрудничество, всегда готовы решать вопросы клиентов, возникающие в процессе технологического присоединения и оказания услуг по реализации электрической энергии. Для обеспечения коммуникаций с клиентами в компании созданы и развиваются электронные сервисы (сайт, личный кабинет, чат-бот, сервисы оплаты), функционирует бесплатная линия по вопросам технологического присоединения.

Напомним, что на федеральном уровне «ОПОРА РОССИИ» и ПАО «Россети» подписали соглашение о долговременном сотрудничестве еще прошлой осенью.