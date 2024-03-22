Андрей Травников представил спорстменам новое руководство ХК «Сибирь»

Мастер спорта России Лев Крутохвостов станет гендиректором ХК «Сибирь». Сейчас он руководит спортшколой «Сибири».

Как рассказали в правительстве Новосибирской области, спортивным директором станет Виктор Меркулов, ранее занимавший должность генерального менеджера московского хоккейного клуба «Динамо». Исполнительным директором будет Андрей Глазков – заместитель директора по эксплуатации государственного автономного учреждения Новосибирской области «Сибирь-Арена».

Кирилл Фастовский, занимающий должность генерального директора новосибирской «Сибири» с 2010 года, завершит работу по окончании контракта, который истекает 30 апреля 2024 года.

Напомним, что последний матч ХК «Сибирь» прошел в Новосибирске. Новосибирцы обыграли всухую команду «Лада». В конце своего сезона команда столицы Сибири заняла 10 место в таблице Восточной конференции.

Болельщики на протяжении всего сезона были не слишком довольны игрой своей любимой команды. Они задавались вопросом, когда же будут предприняты жесткие кадровые решения. На момент еще не окончившегося для «Сибири» сезона новосибирский комментатор Даниил Шубин рассказывал, что отставка только обсуждается в клубе.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» досрочно расторгла контракт с вратарем Антоном Худобиным.