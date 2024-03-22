Косолапые Леха, Ваня и Челси вышли из спячки в Новосибирске

Бурые медведи Леха и Валя, а также гималайская медведица Челси вышли из спячки.
— Долгая сибирская зима подошла к концу, и всем, кто спал в холода, пришло время просыпаться, — говорится в сообщении Новосибирского зоопарка.
Медведи проспали четыре месяца. Но в феврале было несколько теплых дней, когда косолапые ненадолго прерывали свой ритуал, пили воду, а потом снова крепко засыпали.
Однако отмечается, что медведи так себя ведут и в природе.
Зоологи рассказали, что с наступлением весны Леха и Валя постепенно покидали свою берлогу.
— Весеннее пробуждение началось 9 марта. Мишкам стали приносить корм, и они с каждым днем бодрствовали всё дольше и дольше. А 20 марта они окончательно проснулись, — отметили специалисты.
Ранее редакция сообщала о том, что бассейны в вольерах белых мишек начали заполнять водой.
Фото со страницы Новосибирского зоопарка в Телеграм.
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