Косолапые Леха, Ваня и Челси вышли из спячки в Новосибирске

Бурые медведи Леха и Валя, а также гималайская медведица Челси вышли из спячки.

— Долгая сибирская зима подошла к концу, и всем, кто спал в холода, пришло время просыпаться, — говорится в сообщении Новосибирского зоопарка.

Медведи проспали четыре месяца. Но в феврале было несколько теплых дней, когда косолапые ненадолго прерывали свой ритуал, пили воду, а потом снова крепко засыпали.

Однако отмечается, что медведи так себя ведут и в природе.

Зоологи рассказали, что с наступлением весны Леха и Валя постепенно покидали свою берлогу.

— Весеннее пробуждение началось 9 марта. Мишкам стали приносить корм, и они с каждым днем бодрствовали всё дольше и дольше. А 20 марта они окончательно проснулись, — отметили специалисты.

Ранее редакция сообщала о том, что бассейны в вольерах белых мишек начали заполнять водой.