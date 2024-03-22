Космонавты-мошенники пытаются отжать бизнес у бизнесменов Новосибирска

Новый вид бизнес-мошенничества появился в Новосибирской области. Один из предпринимателей узнал, что у его компании внезапно появился новый собственник. Со своей проблемой сибиряк обратился к юристу Денису Артемову.

Эксперт заявил, что случаи, когда подставные руководители частных фирм захватывают чужой бизнес, распространены в последнее время. Пока настоящий владелец выясняет ситуацию – со счетов выводятся деньги.

— Вот конкретный пример: фирма 2018 года, руководителя и учредителя которой мы знаем. Вчера некий Бугай Артём Андреевич стал руководителем. Кто он такой? Человек с такими данными проживает в Москве на съёмной квартире, не женат, нигде не работает, не имеет иждивенцев. Другими словами их называют «космонавтами» — бездомными. Их заводят в вашу компанию и отжимают ваш бизнес, — поделился Денис Артемов с Сиб.фм.

Вовремя выявить мошенничество помогло уведомление о смене директора, которое пришло в личный кабинет юрлица на Госуслугах.

— Позвонили в налоговую и узнали, что было подано заявление. Фирма находится в Москве, поэтому однозначно, что никто бы туда специально не поехал, чтобы этим заниматься. Сейчас выяснилось, что этот человек принёс поддельное решение собрания, которое нигде не заверяется, — добавил собеседник.

По словам Артемова, аналогичные случаи с «космонавтами» коснулись уже несколько новосибирских компаний.

— Директора фирмы таким образом можно поменять за неделю. Человек может придти к нотариусу с фальшивым решение собрания и потребовать его назначить. Пока настоящий владелец будет оспаривать подделку, с его счетов выведут деньги, — объяснил юрист.

Эксперт уверяет, что имея на руках права директора, мошенник может представлять компанию во всех банках и совершать любые финансовые махинации: выдать вексели, перевести весь капитал со счетов компании на любой другой счет.

Ранее редакция сообщала о том, что жительница города Кемерово по фальшивым документам оформила в новосибирском автосалоне кредит на автомобиль Mitsubishi Pajero Sport и укатила на нем в неизвестном направлении.