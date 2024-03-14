Андрей Травников представил возможности Новосибирской области участникам Всемирного фестиваля молодёжи

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года состоялся Всемирный фестиваль молодёжи с участием 20 тысяч человек, из которых 5 тысяч – иностранные гости из 188 стран. В период с 9 по 17 марта в 30 субъектах РФ будет реализована Региональная программа Фестиваля с участием 2000 иностранных участников.

Региональная программа состоит из дискуссионных, научно-образовательных, культурных, спортивных мероприятий, проводимых в субъектах РФ, в том числе и в Новосибирской области.

Во встрече с Губернатором Новосибирской области приняли участие 55 иностранных делегатов Всемирного фестиваля молодёжи и студентов из 35 стран, а также новосибирские ребята.

― Здорово, что вам удалось побывать не только в замечательном месте – в «Сириусе», на берегу Чёрного моря, но и забраться сюда, далеко в Сибирь. Она заслуживает вашего интереса. Она известна не только стереотипами – тайгой, медведями, каторжанами, но и своим развитием. Новосибирск – третий город страны – культурный, образовательный и научный центр Сибири. Как назвал его Президент России – научная столица страны, – поприветствовал молодежь глава региона.

В ходе встречи были подняты многие актуальные темы: международного сотрудничества и программ обмена, поддержки и трудоустройства иностранных специалистов в России, экологии, энергосбережения, противодействия проблеме глобального потепления климата, молодёжной политики.

В течение 6 дней делегаты посетят ключевые организации региона: НГУ, Академпарк, Новосибирский академический театр оперы и балета, 2GIS, новосибирский офис «Сбербанка», Большой новосибирский планетарий, Новосибирский государственный художественный музей, молодёжные пространства Новосибирска.

Организаторами мероприятия выступили департамент молодёжной политики Новосибирской области, агентство поддержки молодёжных инициатив.