Первый небоскреб в Новосибирске подвергся критике из-за непатриотичного названия

Совет жителей дома, расположенного рядом с местом строительства будущего первого небоскреба Новосибирска, обратился в горсовет. Об этом сообщил председатель комиссии по градостроительству Сергей Трубников.
— Люди задают вопросы о наполнении территории социальной инфраструктурой, дорогами. Их обеспокоенность вполне понятна, так как высотность здания составит более 30 этажей, — подчеркнул Трубников.
— Есть опасения, что рядом будет глубокий котлован, свайное поле, опасения о безопасности существующих объектов. Мы разделяем эту тревогу, но вопрос в том, как к работе будет подходить реализатор проекта: вся его деятельность на площадке будет контролироваться необходимыми службами, — заявил чиновник. — На мой взгляд, это технический вопрос.
Он напомнил, что у Новосибирска есть опыт бесконфликтной реализации точечных проектов — по такому принципу было построено здание за «Домом Быта» в центре города.
При этом Кондратьев согласился с вопросами, которые жители задают по социальной инфраструктуре. По его словам, аналогичную тему сейчас поднимает и прокуратура.
— Для решения вопроса с обеспечением площадки в данной локации, где идет активное высотное строительство, местами в школах мы в этом году сдаем в эксплуатацию пристройку к лицею №185. Кроме того, вдоль Ипподромской, где формируется сквер им. Бугакова, мы сейчас освобождаем территорию для строительства школы на 550 мест. Ее проектирование будет осуществляться за счет инвестора, и эта работа запланирована на 2024 год, — добавил Кондратьев. — Разрешение на строительство небоскреба компании еще никто не выдал, объект находится в стадии проектирования.
По словам чиновника, при дальнейшем развитии территории и расселении частного сектора в границах улиц Бориса Богаткова, Пролетарская, Шевченко, Кирова планируется строительство еще двух школ и детсадов.
— Наша задача — выкупить у инвесторов школы, а детсады они сами построят, — добавил чиновник.
Кроме того, в задачи мэрии входит строительство полноценной дорожной сети. За свой счет один из инвесторов, работающих в данной локации, в этом году планирует расширить створ улицы Сакко и Ванцетти до трех полос.
В обращении к горсовету жители также высказали претензии к наименованию будущего небоскреба. Впрочем, как оказалось, официального названия у объекта еще нет, а в кулуарах он называется, как ЖК «Чикаго-2». Первый объект ЖК «Чикаго» от тех же застройщиков уже запущен в эксплуатацию на улице Кирова.
— Люди говорят, что в нынешней обстановке это непатриотично. Поговорим с инвесторами, хотя в свое время Новосибирск называли Сибирским Чикаго, — отметил Алексей Кондратьев.
Напомним, строительство первого в Новосибирске небоскреба возле станции метро «Октябрьская» анонсировали компании ГК «СМСС» и ГК «Верба Капитал».
Ранее редакция сообщала о том, что к строителям небоскреба возникли вопросы у пожарных.
Фото Infopro54
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