Ой, всё: окончательно отменены выступления певицы Лолиты в Новосибирске

Концерты Лолиты отменили в Новосибирске. Выступления должны были состояться 31 марта и 2 апреля.

Так на сайте Дома Ученых выложено объявление о возврате билетов на концерт 31 марта. А с сайта ДКЖ исчезли афиши на 2 апреля.

Ранее были сообщения о том, что не состоятся концерты Милявской в Омске, Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Красноярске и в Подмосковье.

Неофициальной причиной отмены концертов является участие Лолиты в скандальной голой вечеринке, которую устроила известная блогер Анастасия Ивлеева в столичном клубе «Мутабор».

В своих соцсетях певица написала, что освободившееся от концертов время посвятит семье ― дочери и своей матери.

Ранее редакция сообщала о том, что певица Instasamka отменила свой концерт в Новосибирске.