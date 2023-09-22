Андрей Травников принял участие в заседании Президиума Госсовета РФ

Президент Владимир Путин провёл 21 сентября в Великом Новгороде расширенное заседание Президиума Госсовета. Повестка дня — «Развитие рынка труда в РФ». Накануне мероприятия прошёл семинар-совещание по подготовке расширенного заседания Госсовета. Вопросы профориентации, начиная со школ; прогнозирования потребности в специалистах, повышения их квалификации с учётом меняющихся требований времени, развития рынка труда в разных аспектах рассмотрели эксперты: члены Правительства РФ, главы российских регионов, руководители вузов, представители бизнес-сообщества.

Глава Новосибирской области Андрей Травников, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению «Наука», выступил на семинаре-совещании.

Одна из выработанных инициатив — создание единой системы прогнозирования перспективной потребности кадров как с высшим образованием, так и со средним профессиональным. В настоящее время действует более трёх федеральных систем прогнозирования и ряд региональных. Так, в Новосибирской области ежегодно формируется прогноз перспективной кадровой потребности экономики на семь лет с использованием региональной цифровой системы. И главной сложностью при подготовке прогноза является низкая заинтересованность работодателей в предоставлении информации о кадровой потребности на среднесрочную перспективу.

Необходим единый стандарт системы прогнозирования текущей и перспективной потребности в кадрах, который бы учитывал не только отраслевой, но и региональный аспекты. А уже на базе единой системы можно формировать КЦП в вузы и колледжи.

При этом за работодателями на федеральном уровне может быть закреплена обязанность в ежегодном предоставлении информации о кадровой потребности.

Еще одна актуальная задача – мониторинг трудоустройства выпускников – по специальности, а также повышение эффективности механизма целевого обучения. Как подчеркнул председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука», по целевым квотам в региональных вузах фиксируется рост поступления. При этом выборка квот в целом по стране – менее 50 процентов. Важно максимально сблизить интересы студентов и предприятий, которым необходимы специалисты.

В Новосибирской области данному направлению уделяется особое внимание: на постоянной основе действует межведомственная рабочая группа правительства региона по обеспечению стабильного функционирования рынка труда.