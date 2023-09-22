Девелоперская компания Творчество планирует зайти в Новосибирск

Илья Пискулин, основатель форума недвижимости «Движение», создал девелоперскую компанию «Творчество». Она получила разрешение на строительство первого объекта в Тюмени. В проект девелопер планирует вложить более 1 млрд рублей. Об этом Илья Пискулин заявил на региональной конференции по развитию территорий «Движение» в Калининграде.

Как отмечает внешняя пресс-служба компании, речь идет о проекте бизнес-класса площадью 15 тысяч кв.м на 300 квартир на улице Мельникайте в Тюмени. В планах компании — строительство еще одного комплекса недалеко от Гагаринского парка, там площадь застраиваемого участка достигнет 7 га.

Кроме того, Илья Пискулин сообщил о планах по региональной экспансии. В частности, «Творчество» намерено выйти в Новосибирск.

— В ближайшие 3 года мы хотим анонсировать старт 8 проектов, на данный момент мы вложили свыше полумиллиарда в земельный банк. В других городах мы будем работать в формате fee-девелопера — доверившись профессионалам своего дела, чтобы качественно и на высоком уровне охватить большой объем работ, — говорит девелопер.

Илья Пискулин также является соучредителем архитектурно-брендинговой компании DEVISION, объем проектирования которой на текущий момент — 1,9 млн кв.м в 12 проектах.

По данным Seldon.Basis, Илья Пискулин является совладельцем ООО «СЗ «Творчество на Мельникайте» с 2022 года (41%), 50% в компании принадлежат Александру Петерсу, который также является владельцем ООО «Галс» и ряда компаний, работающих под брендом «Создатели». Fee-девелопмент — формат, при котором девелопер предоставляет собственнику земли свой опыт, компетенции и репутацию, реализуя проект за определенное вознаграждение.

Брокер, учредитель компании Nazarov & Partners Александр Назаров отметил, что Илья Пискулин — талантливый организатор, который взбодрил рынок недвижимости России и не только. Многие серьезные игроки очень позитивно реагируют на мероприятия, которые проводит Пискулин.

— У него большой круг связей и возможностей, есть профильные знания, при наличии финансового партнера сам бог велел выходить в новую нишу, — говорит Назаров. — Для Новосибирска любой новый игрок, тем более с амбициями — хорошая история. Нам нужна конкуренция. Сейчас рынок стал очень разборчив, люди очень тщательно выбирают качественные проекты, поэтому на рынке фактически идет война концепций, застройщики вкладываются в рекламу высокого уровня, в благоустройство и т.д., что приводит к росту себестоимости. Для окупаемости такого проекта нужно возводить дома премиум- или бизнес-класса. В крайнем случае хороший «комфорт», поэтому выбранная ниша вполне понятна.

Собеседник Infopro54 также отметил, что Пискулин планирует входить в Новосибирск в формате fee-девелопмента, то есть своими компетенциями, организаторскими возможностями и маркетингом.

— Это довольно распространенная практика. У кого-то есть земля, но нет времени и компетенций на ней что-то строить. А у кого-то есть компетенции для создания, упаковки и продажи классного проекта. И в этом моменте происходит кооперация, — пояснил эксперт.

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