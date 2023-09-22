«Красавцы!»: ХК «Сибирь» обыграла омский «Авангард» на радость болельщикам

ХК «Сибирь» обыграла омский «Авангард» со счетом 4:3. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Сибирь» с 9 очками после восьми матчей занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» находится на 4 строчке.
В следующем матче «Сибирь» 23 сентября примет казахстанский «Барыс».
Напомним, что что ранее ХК «Сибирь» обыграла казахстанский «Барыс». По итогам основного и дополнительного времени счёт на табло был 0:0. Закономерно начались буллиты и в итоге «Сибирь» победила.
Ранее редакция сообщала о том, что на матч ХК «Сибирь» и омского «Авангарда» раскуплены все билеты на трибунах.
Фото со страницы ХК «Сибирь» в Вконтакте.
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