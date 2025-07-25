Рекламодателям

Андрей Травников проинспектировал социальные объекты в Искитимском районе

  • 25/07/2025, 14:50
Андрей Травников проинспектировал социальные объекты в Искитимском районе
Областные национальные проекты и исполнение наказов избирателей открывают новые горизонты для модернизации соцобъектов в районах области

В селе Улыбино губернатор оценил перспективу реконструкции спортивного комплекса, функционирующего с 1989 года. В 2012 году объект был назван в честь Геннадия Сивири, выдающегося мастера спорта СССР по лыжным гонкам, тренера высшей категории и заслуженного работника физической культуры и спорта России. В текущем году был проведен ремонт кровли спортивного сооружения.

Директор комплекса Татьяна Захарова представила главе региона проект капитальной реконструкции, предусматривающий модернизацию здания, обновление систем отопления, создание современных спортивных площадок, включая площадку ГТО.

Андрей Травников поддержал эту инициативу и дал соответствующие указания ответственным ведомствам.

Также глава региона проинспектировал ход капитального ремонта Улыбинского сельского дома культуры, реализуемого в рамках национального проекта «Культура». Строители завершили обновление фасада и зрительного зала, модернизировали системы отопления и вентиляции. В здании установлена пожарная сигнализация, заменены окна, отремонтированы лестницы и пол, созданы кабинеты для руководителей кружков, оборудован танцевальный зал, обновлены помещения для музея и библиотеки.

Губернатор распорядился о проведении комплексного благоустройства прилегающей к ДК территории.

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Александр Тепляков подчеркнул важность объединенных усилий в модернизации учреждения культуры.

— Клуб – это центр притяжения и общения, особенно важный для молодежи. Благодаря совместной работе и использованию различных механизмов финансирования из федерального и областного бюджетов, а также депутатским наказам, удалось сделать здание дома культуры еще более привлекательным и современным, — отметил он.

В рабочем поселке Линево губернатор проверил выполнение ранее данных поручений по ремонту Линевской районной больницы и строительству жилья для медицинских работников.

В ходе визита Травников поручил начать ремонт Линевской РБ и разработать проект расширения детского отделения поликлиники. Ремонт больницы будет осуществляться в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения 2026-2030» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Администрация района заключила контракт на проектирование (в 2025 году) и строительство (в 2026 году) 13-квартирного жилого дома в Линево для обеспечения медицинских работников служебным жильем, финансируемого за счет областной субсидии.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

2 164

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Пенсии, больничные и «детские» пособия: что важно знать предпринимателям региона

Пенсии, больничные и «детские» пособия: что важно знать предпринимателям региона

Отвечает управляющий Отделением СФР по Новосибирской области
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
На 29 июля у ГПНТБ заявлен пикет за заморозку тарифов ЖКХ
25/07/25 19:01
Власть
Банк России понизил ключевую ставку до 18%
25/07/25 18:15
Финансы
В Новосибирске начали продавать трендовые торты в виде монстриков
25/07/25 18:00
Общество
Тренды лета: сибиряки предпочитают квас
25/07/25 17:15
Общество Технологии
Новое правило перевозки детей в автомобиле вступает с 26 июля
25/07/25 17:00
Общество
Мишустин уволил Михаила Гусмана с должности первого замгендиректора ТАСС
25/07/25 16:00
Власть Отставки и назначения
Андрей Травников проинспектировал социальные объекты в Искитимском районе
25/07/25 14:50
Власть
«Нужен компромисс»: новосибирцы больше не могут устанавливать кондиционеры без согласия соседей и УК
25/07/25 14:30
Общество
Телефонные мошенники лишили денег семерых участников СВО из Новосибирска
25/07/25 14:00
Право&Порядок
В Новосибирске растёт спрос на кладовые
25/07/25 13:00
Недвижимость
Русская община обратилась к Бастрыкину из-за нападений мигрантов в Новосибирске
25/07/25 12:00
Общество
В выходные ожидается жара до +34 градусов в Новосибирской области
25/07/25 11:00
Общество
Спортивная инфраструктура НСО развивается при поддержке региональных властей
25/07/25 10:14
Власть
V Международная выставка-форум «PROБезопасность 2025»: Новосибирск станет центром инноваций в сфере безопасности
25/07/25 10:00
Бизнес
В популярных у российских туристов Таиланде и Камбодже начались бои
24/07/25 19:00
Общество
Экспертиза выявила в пробах воды из Оби превышение ключевых показателей
24/07/25 18:00
Общество
Отстранённый от должности Вячеслав Зарубин ушел в отпуск
24/07/25 17:30
Власть
Самолёт с пассажирами на борту разбился в Амурской области
24/07/25 17:15
Происшествия
В Новосибирске после ремонта открыли фасады бывшего завода Коминтерна
24/07/25 16:40
Бизнес Общество Экономика
Новосибирский эксперт рассказал, как при покупке избежать автозапчастей-подделок
24/07/25 16:00
Общество
Популярное
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как часто бывают сбои интернета в аптеках
24/07/25 17:00
Стали известны подробности нападения на подростков под Новосибирском
16/07/25 14:00
Признаки бронхиальной астмы назвали медики Новосибирска
11/07/25 17:00
О причинах появления крапивницы рассказала медик из Новосибирска
10/07/25 13:30
Жители дома в центре Новосибирска два дня сидят без света
30/06/25 18:30
Новости компаний
Новосибирский стройкомплекс получил мощное электроснабжение
24/07/25 11:15
Банк Уралсиб выпустил клиенту экспресс-гарантию на платформе ВБЦ всего за 20 минут
22/07/25 9:08
Банк Уралсиб предлагает инновационные платёжные терминалы для торгового эквайринга
16/07/25 10:32
Новосибирские энергетики обновили около 700 опор ЛЭП за полгода
15/07/25 12:45
Уралсиб вошел в Топ-10 самых инновационных банков России
14/07/25 9:00
Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель на 43%
11/07/25 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно