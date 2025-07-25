Андрей Травников проинспектировал социальные объекты в Искитимском районе

В селе Улыбино губернатор оценил перспективу реконструкции спортивного комплекса, функционирующего с 1989 года. В 2012 году объект был назван в честь Геннадия Сивири, выдающегося мастера спорта СССР по лыжным гонкам, тренера высшей категории и заслуженного работника физической культуры и спорта России. В текущем году был проведен ремонт кровли спортивного сооружения.

Директор комплекса Татьяна Захарова представила главе региона проект капитальной реконструкции, предусматривающий модернизацию здания, обновление систем отопления, создание современных спортивных площадок, включая площадку ГТО.

Андрей Травников поддержал эту инициативу и дал соответствующие указания ответственным ведомствам.

Также глава региона проинспектировал ход капитального ремонта Улыбинского сельского дома культуры, реализуемого в рамках национального проекта «Культура». Строители завершили обновление фасада и зрительного зала, модернизировали системы отопления и вентиляции. В здании установлена пожарная сигнализация, заменены окна, отремонтированы лестницы и пол, созданы кабинеты для руководителей кружков, оборудован танцевальный зал, обновлены помещения для музея и библиотеки.

Губернатор распорядился о проведении комплексного благоустройства прилегающей к ДК территории.

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Александр Тепляков подчеркнул важность объединенных усилий в модернизации учреждения культуры.

— Клуб – это центр притяжения и общения, особенно важный для молодежи. Благодаря совместной работе и использованию различных механизмов финансирования из федерального и областного бюджетов, а также депутатским наказам, удалось сделать здание дома культуры еще более привлекательным и современным, — отметил он.

В рабочем поселке Линево губернатор проверил выполнение ранее данных поручений по ремонту Линевской районной больницы и строительству жилья для медицинских работников.

В ходе визита Травников поручил начать ремонт Линевской РБ и разработать проект расширения детского отделения поликлиники. Ремонт больницы будет осуществляться в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения 2026-2030» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Администрация района заключила контракт на проектирование (в 2025 году) и строительство (в 2026 году) 13-квартирного жилого дома в Линево для обеспечения медицинских работников служебным жильем, финансируемого за счет областной субсидии.