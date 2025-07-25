«Нужен компромисс»: новосибирцы больше не могут устанавливать кондиционеры без согласия соседей и УК

В Новосибирске в июне и июле традиционно увеличивается спрос на кондиционеры. По данным компаний, занимающихся климатическим оборудование, летом продажи увеличиваются как минимум в три раза. В жаркие дни спрос бывает ажиотажным: покупатели просят установить кондиционер как можно скорее. Эксперты призывают потребителей не торопиться и не подгонять установщиков, потому без одобрения всего дома кондиционер устанавливать нельзя.

Верховный суд России подтвердил, что для установки кондиционера на фасаде многоквартирного дома требуется согласие всех собственников помещений. Это правило вошло в обзор судебной практики за 2023 год. Поводом стал спор между управляющей компанией и жительницей Москвы, которая разместила наружный блок кондиционера без одобрения соседей.

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали требование УК о демонтаже оборудования, так как его установка нарушила права других жильцов. Однако кассационный суд первоначально счел, что кондиционер не создает неудобств. Верховный суд не согласился с этим выводом, указав, что отсутствие согласия собственников делает установку незаконной. С таким решением теперь нужно считаться всем, кто планирует покупать и устанавливать кондиционер в квартире.

— Можно с большой долей уверенности говорить, что у всех получится легко и просто получить разрешение у соседей. Здесь важно понимать специфику взаимоотношений между жильцами. Если с соседями хорошие отношения, всегда можно найти компромисс — например, установить дополнительную шумоизоляцию или выбрать менее шумную модель кондиционера. Главное — открытый диалог и учет интересов всех проживающих. Если отношения с соседями напряженные, можно попробовать решить вопрос через суд, ссылаясь на право человека на комфортные условия проживания. Ведь существуют санитарные нормы температуры в жилых помещениях. Но лучше сначала попытаться договориться. Например, показать техническую документацию на оборудование, чтобы развеять опасения соседей, — рассказал Infopro54 юрист Павел Полетаев.

Эксперт отмечает, что в сложных случаях стоит привлечь специалиста, который может объяснить жильцам особенности планируемой установки. Это помогает избежать эмоциональных конфликтов и найти разумное решение.

Для домов, являющихся архитектурными памятниками, действуют особые правила. Там на фасаде не должно быть ничего лишнего. В некоторых российских городах такие же требования есть к домам, расположенным на центральных улицах.

— Если речь идет об историческом здании, то установка на фасаде часто вообще невозможна. В таких случаях стоит рассматривать альтернативные варианты — например, монтаж на крыше или использование системы вентиляции, — уточняет эксперт.

В любом случае, независимо от того, есть у дома особый статус или нет, жителям Новосибирска советуют заранее согласовывать все вопросы с соседями и УК.

Ранее редакция сообщала о том, что в последние июльские выходные Новосибирскую область накроет жара, температура будет подниматься до отметки +34.