Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля

У садоводов и огородников июль является самым жарким месяцем не только в прямом, но и переносном смысле: начинается сбор урожая. Многие новосибирцы после чеснока приступили к уборке лука.
Агроном Людмила Шубина подчеркнула, что затягивать с уборкой этих культур нельзя, так как это может привести к снижению их сохранности. На освободившемся участке эксперт рекомендует посеять сидераты. Они не только подавляют сорняки, но и обогащают почву питательными веществами.
Кроме того, эксперт рекомендует начать высадку саженцев «усов» земляники, которую зачастую садоводы называют клубникой или викторией.
— Пока «усов» этой ягоды мало из-за того, что было достаточно жарко и сухо, но после дождей они начинают нарастать, поэтому люди активно рассаживают эту замечательную ягоду, — рассказала Шубина в беседе с Горсайтом.
Кроме того, в конце июля начинается сбор огурцов и помидоров. Индетерминантные сорта томатов (сорта с неограниченным ростом стебля — Ред.) рекомендуется подвязать, чтобы стебли не касались земли. Если этого не сделать, что после обильных дождей в холодные ночи возрастает риск фитофтороза.
— При низких температурах и в дожди споры начинают активно прорастать, портят урожай томатов и картофеля, — отметила агроном.
Ранее редакция сообщала о том, что гибель пчел в Новосибирской области отразится на урожайности. Химикаты привели к массовому мору насекомых.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
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