Андрей Травников прокомментировал отсутствие выпечки на избирательных участках

Во время прошедших в регионе выборов на избирательных участках не хватило выпечки. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещание.

— В целом всё чётко организовали, булочки мы в следующий раз напечём, — подчеркнул Травников.

Выборы губернатора в Новосибирской области проходили с 8 по 10 сентября. По предварительным данным, явка на выборах 2023 составила 31,86%, в голосовании приняли участие около 700 тысяч граждан. За Андрея Травникова проголосовало более полумиллиона избирателей (526282) или 75,72% участвовавших в голосовании жителей региона. За Романа Яковлева проголосовало 74512 избирателей — 10,72%, Евгения Лебедева — 49600, 7,14%, Владислава Плотникова — 30183, 4,34%. Эти данные учитывают показатели дистанционного голосования.

По состоянию на 1 июля 2023 года в Новосибирской области зарегистрировано 2 174 422 избирателя. По-прежнему лидером по количеству избирателей остается Ленинский район города Новосибирска (больше 230 тысяч), меньше всего их живет в Северном районе — 7 тысяч человек. По данным Новосибирского облизбиркома, в последний день лета территориальные избирательные комиссии получили 2 174 422 бюллетеня, в том числе 796 200 — для голосования с использованием КОИБ.

Ранее редакция сообщала о том, что на дистанционном голосовании большинство голосов получил Андрей Травников.