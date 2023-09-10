На дистанционном голосовании большинство голосов получил Андрей Травников

— Избирательная кампания прошла достаточно спокойно. Люди приходили голосовать после сбора грибов, приезжали с дач, пришли Снегурочка с Дедом Морозом. По итогам голосования явка составила чуть выше 30%,— сообщила на пресс-конференции, посвященной итогам выборов, председатель облизбиркома Ольга Благо.

Она подчеркнула, что на избирательных участках по области работало более 2 тысяч наблюдателей.

— Серьезных нарушений на прошедших выборах почти не было. Подтвердилось всего два нарушения. Они носили технический характер, — добавила она.

Выборы губернатора в Новосибирской области проходили с 8 по 10 сентября. Дистанционно проголосовали 76175 человек, 1 голос был признан недействительным. По словам Ольги Благо, по итогам дистанционного голосования за Евгения Лебедева (ЛДПР) подано 8750 голосов, Владислава Плотникова («Справедливая Россия – За правду»)— 4078, Андрея Травникова («Единая Россия») — 54585, Романа Яковлева (КПРФ) — 8761.

По состоянию на 1 июля 2023 года в Новосибирской области зарегистрировано 2 174 422 избирателя. По-прежнему лидером по количеству избирателей остается Ленинский район города Новосибирска (больше 230 тысяч), меньше всего их живет в Северном районе — 7 тысяч человек. По данным Новосибирского облизбиркома, в последний день лета территориальные избирательные комиссии получили 2 174 422 бюллетеня, в том числе 796 200 — для голосования с использованием КОИБ.