Цифровизация ЦТП в Новосибирске экономит тепло и предупреждает аварии

Программу цифровизации ЦТП Новосибирска энергетики начали осенью 2022 года — с центральных тепловых пунктов (ЦТП) левобережья. Итог первого года перехода на цифровой контроль — снижение потерь теплоносителя на 6% за отопительный сезон 2022-2023 годов в сравнении с предыдущим. По состоянию на сентябрь 2023 года, смонтированы датчики расходов, давления и температуры на 102 центральных тепловых пунктах. Теперь все параметры подачи теплоносителя в режиме онлайн передаются на диспетчерский пульт.

— Цифровизация не решает проблему износа теплосетей. Тем не менее реагирование, чтобы устранить повреждение или повысить качество поставки ресурса, теперь на несколько часов быстрее, чем ранее, — поясняет директор теплосетевого подразделения ООО СГК в Новосибирске Максим Рябенко. — Одновременно появляется возможность детального анализа с разбивкой по зонам теплоснабжения. Определяем, где теряется ресурс, чтобы воздействовать на эти проблемные сектора и выявлять участки, которые надо заменить в приоритетном порядке.

Установка приборов онлайн-учета на ЦТП левобережья Новосибирска позволила сэкономить 700 тысяч тонн теплоносителя и быстрее реагировать на возникающие проблемы теплоснабжения — таковы итоги первого года программы цифровизации. Специалисты ожидают сопоставимого эффекта после внедрения аналогичных приборов на ЦТП правого берега. Сейчас подрядчики и сотрудники энергокомпании переводят на цифровой мониторинг ЦТП правобережья. Общие затраты на цифровизацию тепловых пунктов в 2022-2023 годах составят свыше 600 млн рублей.

— В перспективе автоматизация контроля за работой теплоснабжающей системы позволит продлить стандартный срок жизни теплосетей с 25 до 30-40 лет, что снизит потребность в перекладке коммуникаций, — подчеркивает Максим Рябенко.

Цифровизация ЦТП — только часть мероприятий по повышению эффективности работы тепловых пунктов в Новосибирске. Также СГК в августе 2023 года приступила к выполнению программы реконструкции 61 центрального теплового пункта. Работы будут выполнены по концессионному соглашению с городом. Кроме того, энергокомпания проводит капремонт зданий ЦТП.