Андрей Травников прокомментировал победу Владимира Путина при рекордной явке в Новосибирской области

На завершившихся накануне выборах главы государства убедительную победу одержал действующий Президент Российской Федерации Владимир Путин. За него проголосовали 83,88% избирателей Новосибирской области.

Жители региона показали рекордную явку за последние 20 лет.

Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона прокомментировал итоги выборов Президента Российской Федерации.

― Спасибо за работу коллективу всех избирательных комиссий на территории Новосибирской области! Молодцы сотрудники полиции и правоохранительных органов – все было очень надёжно, корректно. Также спасибо всем службам, кто обеспечивал работоспособность систем голосования. Иностранне наблюдатели отметили высокий уровень организации процесса, ― сказал глава региона.

Губернатор также подчеркнул, что в этом году впервые использовался новый формат в виде дистанционного электронного голосования. Это позволило каждому жителю высказать свою позицию и сделать выбор.

Предварительные итоги подвела председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо. Она озвучила предварительные итоги и тоже поблагодарила всех, кто принимал участие в организации и голосовании.

― Действующий глава государства Владимир Путин набирает 83,88 процентов. У Владислава Даванкова (партия «Новые люди») – 6,4%, у кандидата от КПРФ Николая Харитонова – 4,6%, у Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3,06% поддержки, ― сообщила председатель областной комиссии.

Лидерами в голосовании стали Сузунский, Маслянинский и Кочковский районы. В городе хорошая явка зафиксирована в Центральном, Железнодорожном и Советском районах.