Четыре машины за неделю провалились под лед в Новосибирской области

Водителей Новосибирской области предупредили о рисках выезда на лед на водоемах.

— Особенно опасен участок на реке Обь ниже ГЭС, где продолжается размывание льда и формирование трещин. За минувшую неделю на водоемах мы зарегистрировали 4 частичных провала машин: в Боровом, Красному Яре, Быстровке, а также на 31 км дороги К17-р Кочки – Павлодар, — пояснил глава управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов на оперативном совещании в правительстве региона.

Он отметил, что температуры в регионе повышаются до плюсовых, что увеличивает риск происшествий на водных объектах. В связи с этим МЧС увеличивает количество патрульных групп для наблюдения за объектами. В том числе, за несанкционированной ледовой переправой в районе реки Иня.

Напомним, самая популярная ледовая переправа в Новосибирской области находится в Ордынском районе. Инженерное сооружение связывает села Спирино и Чингис. Протяженность переправы через водохранилище в одно направление составляет 1 км 795 метров.