Тайник с 11 кг героина в автомобиле нашли полицейские в Новосибирске

Новосибирские полицейские обнаружили тайник с 11 килограммами героина в автомобиле жителя Ленинградской области. Водитель пояснил правоохранителям, что наркотики он получил от незнакомца, с которым связался через интернет. Он спрятал «дурь» в машине и привез в Новосибирск, чтобы продать ее.

На наркоторговца возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

— Расследованием занимались следователи ГУ МВД по Новосибирской области. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Дзержинский районный суд, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске суд приговорил однорукого наркоторговца к 13 годам колонии за 29 килограммов мефедрона, который он привез для продажи из Украины.