Андрей Травников проконтролировал исполнение социально значимых проектов

Губернатор провёл личный приём граждан – жителей Новосибирской области в приёмной Президента России в Сибирском федеральном округе.

Были рассмотрены вопросы содействия в проведении капремонта здания культурно-досугового центра в р. п. Горный Тогучинского района; в строительстве многофункциональной спортивной площадки в с. Кудрино Тогучинского района; в обустройстве спортивной площадки в с. Мышланка Сузунского района; в обеспечении жителей с. Чернаки Краснозерского района сотовой связью и доступом к сети Интернет.

Планируемый срок завершения работ по капитальному ремонту здания КДЦ в Горном – до 10 декабря.

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области», утверждённой постановлением Правительства региона, в этом году на строительство многофункциональной спортплощадки в с. Кудрино Тогучинского района предусмотрены 5,6 млн рублей. Подрядчики обещают сдать объект к началу учебного года.

В селе Мышланка Сузунского района также в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» идёт благоустройство общественной территории по ул. Советская (устройство спортивной и детской игровой площадок). Планируемый срок завершения работ – до 20 сентября.

Кроме того, в рамках госпрограммы «Цифровая трансформация Новосибирской области», утверждённой постановлением Правительства региона, в этом году Краснозерскому району выделено 5,4 млн рублей на обеспечение жителей сотовой связью и Интернетом, в том числе в Чернаках. Планируемый срок завершения работ – 30 ноября.