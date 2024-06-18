Ассенизаторы сливают нечистоты около остановки ЖК «Радуга» в Новосибирске

Ассенизаторы сливают сточные воды в колодцы Горводоканала, которые находятся в кустах рядом с трамвайной остановкой ЖК «Радуга». Оттуда чистые трубы ведут в Юго-западный жилой массив.

Женщина просит предать этот инцидент огласке, поскольку, по её словам, в прошлом году она уже обращалась с подобной проблемой. Тогда были приняты меры. Но в этом году ситуация повторяется.

— Стоит ужасная вонь. Обращались в полицию, писали заявление — ничего не меняется, — отмечает обеспокоенная жительница.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Хилокского потребовали убрать отходы забоя скота из микрорайона.