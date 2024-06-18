Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России

189 человек госпитализированы в больницы с подозрением на ботулизм. Вспышки заболевания зарегистрированы в Москве и Подмосковье (161 человек), Нижнем Новгороде и Казани (по 14 человек), сообщает телеграм-канал 112.

У большинства заболевших диагноз подтвержден лабораторно. При этом, более половины госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

По данным Роспотребнадзора, пострадавшие граждане употребляли в пищу «Салат лобио» (изготовитель ООО «Локалкитчен») и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» (изготовитель ООО «Гастропорт»).

Контролирующие органы проверяют всех причастных к инциденту компаний и поставщиков.

Возбуждено уголовное дело по ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ботулизм — тяжелое заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Возбудитель болезни активизируется только при отсутствии доступа кислорода, поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений. Внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется.

Основными симптомами заболевания являются боль в животе, тошнота, рвота, нарушение стула, а также затруднённые глотание и речь. Позже может появиться слабость в руках и шее. Больной человек не опасен для окружающих. Иммунитет после перенесённого заболевания не формируется, поэтому возможно повторное заражение. При несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом.

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