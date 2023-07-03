Андрей Травников раскритиковал качество уборки и содержания улиц в городах Новосибирской области

— В последнее время у меня было много командировок, и я оценивал ситуацию в разных городах. Что касается темпов дорожного ремонта и дорожного строительства, то сильно от других городов-миллионников мы не отличаемся. Ситуация с транспортом на дорогах так же одинаковая, — сообщил на оперативном заседании губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — А вот что касается содержания улиц и тротуаров, то на фоне других городов мы выглядим не в лучшем свете. Это касается и столицы региона — Новосибирска, и других муниципалитетов. Бросается в глаза более низкий уровень содержания, более отсталый подход. Нам есть куда стремиться.

Губернатор предупредил, что будет уделять этой теме пристальное внимание. В частности, сегодня запланирован выезд по Новосибирску совместно с городским дорожно-эксплуатационным управлением в ходе которого планируется обсудить, что мешает дорожникам выполнять работу качественно.

Кроме того, Травников подчеркнул, что есть претензии к содержанию региональных дорог, к работе коммунальщиков, которые проводят раскопки на проезжей части и тротуарах.

— Я обращаю внимание глав муниципалитетов районов области, что тема содержаний улиц будет обязательным пунктом в ходе моих рабочих поездок. Бросается в глаза разное состояние районных центров: где-то все в идеале, а где-то чистота на улицах не считается приоритетом, — заявил губернатор. — Хочу предупредить: бесполезно апеллировать к нехватке денег, что не хватает на ремонт и реконструкцию. Я сам работал в условиях ограниченного муниципального бюджета и точно знаю, что на ручную уборку и ямочный ремонт деньги найти можно. Это подтверждают многие коллеги, в том числе в районах, где райцентры находятся в идеальном состоянии.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура раскритиковала уборку общественных территорий в Новосибирске.