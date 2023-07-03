Троллейбус №8 загорелся на ходу в Новосибирске

Произошло возгорание троллейбуса №8, прямо во время движения на улице Восход. Об этом сообщает АСТ-54.
Огонь был оперативно потушен пожарными.
Напомним, что в Калининском районе Новосибирска, 2 июня, сгорело два кафе, магазин с автомаслами и пристройка на общей площади 400 м² недалеко от Пашинского переезда. На месте работали 5 единиц техники и 20 человек.
Ранее редакция сообщала о том, что за неделю новосибирские пожарные ликвидировали 309 пожаров.
Фото со страницы АСТ-54 в ВКонтакте
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