Прокуратура раскритиковала уборку общественных территорий в Новосибирске

Прокуратура города Новосибирска вынесла представление мэру Новосибирска в связи с ненадлежащей работой по уборке общественных территорий, которые были выявлены в ходе проверки. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

— При наличии необходимости активизации работы специальных служб, уборка улично-дорожной сети и общественных пространств органом местного самоуправления надлежащим образом не организована, муниципальный контроль за выполнением Правил благоустройства ослаблен, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что исполнение представления будет находиться на контроле прокуратуры.

По данным пресс-центра мэрии,

На уборку города 5 июня вышли по 102 единицы техники в дневную и 95 единиц техники в ночную смены. За сутки дорожные службы подмели 71 пог. км тротуаров, очистили 50 парковок, парковочных карманов, въездов (выездов), 17 островков безопасности, 56 пешеходных переходов, 49 остановок общественного транспорта. Вымыли 500 пог. метров пешеходных ограждений. Вывезли 27,9 кубометра мусора. Скошено 7,3 га газона.

Напомним, в апреле в мэрии сообщали, что на борьбу с пылью в Новосибирске будет брошена вся новая техника. В муниципалитете также уточняли, что ежедневно с улиц города вывозится до 100 тонн смёта и грязи.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура инициировала проверку результатов аукциона по участку за Локомотив Ареной.