Андрей Травников: Ресурсы новосибирских вузов следует максимально использовать для целевой подготовки специалистов

Андрей Травников подчеркнул, что сегодня государство, и в том числе правительство Новосибирской области, прикладывает значительные усилия для укрепления вузов.

— Благодаря решениям, принятым нашим президентом в последние годы, начиная с 2018-го, мы все почувствовали разворот в сторону регионов в части развития науки и университетов. Регионы должны свой научно-образовательный потенциал развивать темпами выше, чем столичные города. <…> Кроме того, что молодой человек получает определённые преференции при поступлении в вуз, он получает гарантию трудоустройства по своей специальности, а работодатели гарантировано получают специалиста, которого могут сопровождать в течение всего периода обучения. У нас инструмент целевой подготовки пока что эффективно работает только в медицине, слабо используется в системе образования и в отраслях экономики. 2024-й год будет годом моего особого внимания к этой проблеме, — отметил Губернатор.

В Новосибирской области в рамках целевой подготовки в вузах с оказанием мер поддержки за счёт средств областного бюджета обучается 850 человек. Студенты, заключившие целевой договор по приоритетным направлениям, получают ежемесячную стипендию в размере 5 тысяч рублей. Наиболее активно инструмент целевого обучения используют Новосибирск, Искитим, Новосибирский, Тогучинский и Карасукский районы.

С 2019 года контрольные цифры приема на бюджетные места в вузы увеличились на 2625 мест (с 9861 места в 2019 году до 12486 мест в 2023 году). На 2024 годы в вузах региона предусмотрено 15004 бюджетных места, из них более 10 тысяч – места инженерного профиля, а также места в сфере информационных технологий.

На территории Новосибирской области действует 22 вуза и филиала, в которых обучается почти 105 тысяч студентов. Вузы готовят профессионалов более чем по 500 направлениям и специальностям, и сегодня у организаций есть возможность готовить для себя и под свои проекты кадры с высшим образованием. Это и целевая подготовка, и взаимодействие с вузами в рамках федеральных проектов, и присутствие на платформах прогнозирования кадровой потребности.