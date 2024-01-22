Украинцы уговорили сибиряка совершить теракт в военкомате

За попытку террористического акта в одном из военкоматов в Барнауле задержали жителя Алтайского края.
Оперативниками регионального ФСБ было установлено, что в ноябре 2023 года 48-летний местный житель вышел на связь с украинской террористической группировкой и предложил свою «помощь».
«Кураторы» поставили задачу перед сибиряком — совершить теракты на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц региона.
По указанию украинцев мужчина изготовил арсенал «коктейль Молотова», с помощью которого должен был поджечь местный военкомат.
— При попытке совершения теракта мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на совершение террористического акта». Ему предъявлено обвинение, — сообщили Infopro54 в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.
Сибиряк вину признал, ему была избрана мера пресечения в виде ареста. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. До суда мужчине предстоит скоротать время в СИЗО.
Ранее редакция сообщала о задержании жителя Алтайского края по подозрению в госизмене — сибиряк присягнул украинским террористам.
Фото, видео УФСБ РФ по Алтайскому краю.
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