Андрей Травников сообщил об увеличении площади посевов в регионе

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время общения по видео-конференц-связи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что агропромышленный комплекс региона закончил прошлый год с хорошими результатами: мы по-прежнему вторые в Сибири по объёму производства и первые ‒ по объёмам экспорта.

— Планы этого года не менее амбициозные. В регионе идёт посевная, площади посевов в этом году мы вновь увеличиваем, перейдём за планку в два миллиона 300 тысяч гектаров и с учётом роста урожайности надеемся на хороший результат, лишь бы погода не подвела, — отметил глава Новосибирской области.

Напомним, что ранее в региональном Минсельхозе одним из рисков предстоящей посевной кампании отмечали сокращение площадей. Об этом шла речь в ходе заседания аграрного комитета областного Закобрания.

По информации правительства Новосибирской области, общая посевная площадь в регионе в 2022 году составляла 2380 тыс. га (+74 тыс. га к 2021 году). Рост посевной площади в 2023 году запланирован на 15 тыс га. Структура посевных площадей существенных изменений не претерпит: доля зерновых культур — 64%, технических — 14,8%. В марте озвучивались данные о том, что планируется снижение посевной площади масличных культур и увеличение площади зерновых. Существенное снижение прогнозируется в Чановском, Баганском и Купинском районах. Снижение масличных в Чановском районе прогнозируется при существенном росте зерновых культур на 56 тысяч га с выходом на показатель 1,5 млн га.

Ранее редакция сообщала о том, что посевам Кулундинской зоны угрожает засуха.