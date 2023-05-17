Россияне могут остаться без такси из-за нового закона уже предстоящей осенью

О перспективе возникновения дефицита такси после вступления в силу поправок в закон, регулирующий работу перевозчиков, предупредил глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, пишет РБК. В соответствии с поправками, к 1 сентября в каждом регионе должны создать три реестра — служб заказа такси, перевозчиков и легковых такси. Информация из них будет передаваться в федеральную систему, оператором которой будет Минтранс. Однако ни средств, ни технической базы для этого нет, сообщил Зотов в письме первому зампреду Совфеда Андрею Турчаку. В связи с чем «Общероссийское объединение пассажиров» попросило отложить на год «закон о такси».

Ведь уже с 1 сентября агрегаторы утратят возможность передавать заказы водителям, не включенным в реестры, а пассажиры — вызвать такси, подчеркнул Зотов.

Глава Общероссийского объединения пассажиров отметил, что федеральная система легковых такси тоже не готова, а само ее использование во всех регионах технически невозможно. Он добавил, что контракт на создание такой системы предусматривает обработку только 50 тыс. записей о перевозчиках, в то время, как на конец 2021 года в стране числилось более 400 тыс. выданных разрешений на перевозку пассажиров.

Также существует еще целый ряд поправок, вступление в силу которых «Общероссийское объединение пассажиров» просит перенести вовсе на 2027 год:

— поправки, обязывающие предпринимателя-владельца проходить техобслуживание в сроки, предусмотренные документацией завода-изготовителя, поскольку сейчас есть проблемы с поставками запчастей;

— обязывающие выбирать для такси цветовое оформление по требованиям региона;

— запрещающие допускать к работе в такси водителей, не прошедших аттестацию на знание местности, а также имеющих более трех неоплаченных штрафов за нарушения ПДД;

— обязывающие предпринимателя регистрироваться в России и открывать филиал на территории региона, если количество машин в нем превышает 4 000 в сутки.

Ранее редакция сообщала, что осенью стоимость поездок на такси в Тюмени может увеличиться в пять раз.