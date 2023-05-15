Посевам Кулундинской зоны угрожает засуха

В районах Кулундинской зоны ожидается весенне-летняя засуха, что вынуждает аграриев корректировать планы посевной кампании. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве заявил глава областного Минсельхоза Евгений Лещенко.

— Беспокоит ситуация по погодным условиям и запасам влаги именно по Кулундинской почвенно-климатической зоне, — говорит министр. — В настоящее время отрабатываем вопрос увеличения площадей под кормовые культуры для насыщения отрасли животноводства необходимыми объемами кормов. Многосемянные культуры не высеваются. Высеваются дополнительно зернобобовые, в том числе горох, для последующей уборки на корм. Соответствующие корректировки вносятся в первоначально сформированные планы. Районы достаточно хорошо работают. Обычно Кулунда затягивала с посевной. В этом году ничего не могу сказать.

По данным Минсельхоза, на Кулундинскую зону приходится 31,3% от общего объема посевных площадей в регионе.

— Складывающиеся погодные условия позволили приступить к яровому севу только 2 мая, что значительно позже предыдущих лет, — сообщает Евгений Лещенко. — Это, безусловно, влияет на темпы посевной кампании. По темпам кампании область в графике 2021 года. Темпы можно охарактеризовать как близкие к средним многолетним. Апрель был холодным и сухим. Аномальные отклонения по температуре и осадкам сохраняются и в мае.

В то же время, как следует из доклада главы Минсельхоза, погодные условия текущей весны сказались на посевной и по региону в целом — ее сроки пришлось «сдвинуть вправо».

По информации правительства Новосибирской области, посевная кампания идет в 28 районах. В настоящее время планируется снижение посевной площади масличных культур и увеличение площади зерновых. Общая посевная площадь — 2,3 млн га (+15 тысяч га к прошлому году). Существенное снижение прогнозируется в Чановском, Баганском и Купинском районах. Снижение масличных в Чановском районе прогнозируется при существенном росте зерновых культур на 56 тысяч га с выходом на показатель 1,5 млн га. По масличным культурам планируется снижение на 61 тысячу га с выходом на 299 тысяч га. Яровой сев проведен на площади 382 тысячи га. Помимо Кулундинской зоны хорошие темпы посевной — в Коченевском и Искитимском районах, наиболее низкие темпы — в Кыштовском и Северном районах.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что изменение климата в Западной Сибири особенно ощущается весной.

Ранее редакция сообщала о ситуации с приростом посевных площадей в Новосибирской области