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Андрей Травников: Темпы и объёмы реализации национальных проектов в Новосибирской области будут только расти

  • 16/01/2023, 12:21
правительство НСО
Губернатор Новосибирской области провёл еженедельное оперативное совещание с членами регионального Правительства и главами муниципальных образований, в ходе которого прозвучал доклад министра экономического развития региона Льва Решетникова о промежуточных итогах реализации национальных проектов на территории Новосибирской области.

Андрей Травников отметил:

«Можно констатировать, что по объёму средств, которые были выделены на реализацию национальных проектов в 2022 году, поставлен очередной рекорд – регионом было освоено более 54 миллиардов рублей. По проценту освоения средств также зафиксирована положительная динамика. Однако, у нас есть резервы для того, чтобы ускорять реализацию проектов по отдельным направлениям и увеличивать объёмы осваиваемых средств в 2023 году. При этом, ни в коем случае не допускается оплачивать невыполненные работы. Наш подход к подрядчикам максимально жёсткий: те, кто не успел закончить и сдать свои работы по состоянию на 31 декабря 2022 года, оставшиеся деньги будут получать уже в первом квартале 2023 года. Этот год будет не менее сложным и напряжённым. Несмотря на все макроэкономические и геополитические риски, с которыми мы сталкивались в прошлом году, все национальные проекты обеспечены федеральным и региональным финансированием. Количество объектов только прирастает. При этом прошу не забывать, что у нас есть собственные региональные программы и по строительству объектов, и по благоустройству. Напоминаю, что есть новые программы, в частности, программа капитального ремонта школ. Работы в 2023 году будет ещё больше. Просьба настраиваться, разворачивать работу по всем фронтам, форсировать там, где вы видите риски. Со стороны Правительства Новосибирской области будет оказываться максимальная помощь. Такая же поддержка – со стороны Законодательного Собрания региона. Принцип этого года – такой же, как в 2022-м – мы стимулируем добросовестных подрядчиков. Те подрядчики, которые работают с опережением сроков, для них есть возможность приблизить финансирование», – подчеркнул губернатор.

Новосибирская область с самого начала реализации нацпроектов является одним из лидеров среди регионов, реализующих проекты, и входит в десятку регионов с наибольшими объёмами финансирования. За три года реализации нацпроектов на территории региона (период 2019-2022 гг.) было освоено более 153 млрд рублей. Эти средства направлены на строительство школ и детских садов, открытие модельных библиотек и фельдшерско-акушерских пунктов, переоснащение больниц, ремонт дорог, благоустройство территорий.

В соответствии с заключенными соглашениями между руководителями федеральных проектов и руководителями региональных проектов, в 2022 году на территории Новосибирской области реализовывались 46 региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов, соответствующих федеральным проектам. Всего на реализацию региональных проектов в 2022 году было направлено 54,23 млрд рублей (данные по состоянию на 31.12.2022), из которых 30,41 млрд рублей – средства федерального бюджета; 23,8 млрд рублей – средства консолидированного бюджета Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : правительство Новосибирской области нацпроекты России Андрей Травников


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