Илья Гнатуша назначен советником председателя НОО «Опора России»

В январе 2023 года назначен советник председателя Новосибирского областного отделения Всероссийской общественной организации «Опора России». Им стал руководитель комитета по инновациям и цифровой экономике регионального отделения, руководитель проект «Идея» Илья Гнатуша.

В круг дополнительных обязанностей входит работа со СМИ, руководство пресс-службой регионального отделения, разработка концепции деятельности организации в рамках освещения деятельности и проектов, взаимодействие с государственными структурами и партнерами в рамках данных полномочий.

— Новосибирское областное отделение «Опора России» успешно представляет интересы предпринимателей на площадках Новосибирской области. В течение года добилась снижения ставки эквайринга для бизнеса до 1%, а также внедрения инициативы по промышленной ипотеке на федеральном уровне, в организацию входит более 700 предпринимателей региона. Инициативы и проекты будут в полной мере реализованы при более тесной работе отделения со средствами массовой информации и новыми партнерами организации, — отметил руководитель НОО «Опора России» Игорь Салов.

Ранее редакция сообщала, что с 1 января у «Балтики» новый директор дивизиона по операционной деятельности Сибирь и Дальний Восток.

Фото предоставлено пресс-службой «Опора России»