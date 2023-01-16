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В Новосибирской области выявлены несколько случаев микса инфекций

  • 16/01/2023, 12:57
Автор:
микс инфекций
В Минздраве региона заверяют, что все заболевшие помещаются в инфекционные отделения больниц.

— СМИ нас пугают новыми болячками: Кракен  (Новый штамм коронавируса. — Ред.) и т.д. Ничего нового не выявлено? — поинтересовался на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил, что в регионе зарегистрированы всего пять случаев микса инфекций — гриппа и ковида.

— Все такие больные сразу попадают в инфекционную больницу, — добавил министр. — Что касается ковида, то за последние сутки в регионе зафиксированы 52 новых случая заболевания коронавирусом. Коечный фонд свободен на 50%, и мы будем смотреть по его обратному перепрофилированию

Руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов добавил, что ничего нового в миксе инфекций нет, он существовал всегда.

— У нас это единичные случаи, — подтвердил он. — Вместе с Минздравом мы проводим активное тестирование заболевших на грипп и коронавирус, чтобы назначать адекватное лечение. Все вопросы проработаны, и тяжелые случаи на территории области не зарегистрированы.

По данным Минздрава, за минувшую неделю в области зарегистрированы 18 тысяч случаев заболеваемости ОРВИ, 188 — гриппом. В Роспотребнадзоре отметили, что по коронавирусу за неделю зарегистрированы 390 новых случаев, из них 64% — в Новосибирске.

— Тем не менее эпидемия ОРВИ у нас продолжается, и ковид никуда не ушел, поэтому продолжаем применять все рекомендованные меры санитарной безопасности, — резюмировал Андрей Травников.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в России зарегистрированы первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса.  

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : эпидемия ОРВИ штамм коронавируса кракен микс инфекций коронавирусная инфекция


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