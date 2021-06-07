Андрей Травников: Тотальная дистанционная система образования — это зло

— Я бы позволил своим детям выйти в общество без высшего образования, потому что у молодого человека должен быть самостоятельный выбор. Да, конечно, родители и педагоги настраивают его на какой-то путь, мотивируют на продолжение образования, на саморазвитие, но если он считает, что в этот момент не готов к поступлению в вуз, то он может не идти. К примеру, сегодня есть молодые люди, которые прямым текстом говорят: «А вот я не хочу после школы сразу идти в вуз, я хочу поработать и определиться». Считаю, что это более правильный выбор, чем следовать какой-то моде, настоянию родителей или случайному выбору друзей, — поделился своим мнением Андрей Травников в ходе дискуссии «Большая перемена: инвестируем в будущее» на ПМЭФ-2021 (Петербургский международный экономический форум).

Отметим, что практика Gap year популярна во многих странах, но пока не слишком приемлема в российских реалиях. По оценке зарубежных психологов и учителей, год «передышки» помогает плавно перейти на следующую ступень обучения и адаптироваться к студенческой жизни.

Как заявляет дипломированный менеджер OUBS, психолог, специалист по управлению персоналом, управляющий партнер компании ООО «Новое качество» Ирина Григорьева, с ребенком нужно договариваться или отпустить данную ситуацию.

— В этом возрасте дети вообще не понимают, чего они хотят в жизни, чаще всего они не хотят ничего. Если мы даем такой год отсрочки при поступлении в университет, то мы таким образом продлеваем инфантилизацию молодежи, которая сейчас уже зашла слишком далеко, — комментирует Ирина Григорьева. — Стратегически нашему взрослому поколению от этого будет хуже, потому что мы будем содержать этих детей, которые до 30 лет никак не могут определиться, в какой же вуз им поступить. Я считаю, если подросток не знает в какой вуз поступить, значит, не надо ему поступать — пусть поступает в колледж или работает, а потом может решить, с чем связать свою жизнь. Многие бизнесмены не имеют высшего образования, и это не плюс и не минус — такова действительность.

В ходе дискуссии на форуме школьники также обращали внимание на проблемы с профориентацией, отмечая, что на выходе из школы подростки просто не знают, чем они хотят заниматься, уточнил спецкор Infopro54 Ольга Лисиенко, работавшая на ПМЭФ.

Андрей Травников отметил, что в чистом виде программы профориентация уже устарели, сейчас необходимо говорить о подготовке ребят к выстраиванию своих будущих треков.

— Открыты должны быть не только здания школ, но и процесс образования. Необходимо подготовить школьников к жизни, к трудовой биографии, к карьере. Сегодня ценность диплома о высшем образовании в молодежной среде несколько принижена. Идут разговоры, что собственный бизнес можно иметь и без высшего образования, стать высококлассным программистом можно и без диплома. На самом деле в школе и эти треки должны быть прорисованы, ребята должны об этом знать, — заявил губернатор. — По поводу открытости к современным технологиям: настораживает критика цифрового образования, к которой подключились разные общественники и серьезные, публичные люди. Я считаю, что это нужно мягко остановить, потому что не собственно цифровое образование зло, зло — тотальное дистанционное образование. Цифровое образование — это сегодняшний и завтрашний день, если мы, взрослые, используем современные технологии в проектных командах, разбросанных по всей стране и, может, по всему миру, то почему школьники старших классов не должны использовать те же самые технологии в своей образовательной деятельности?

Также участники форума отметили, что школьникам необходимо изучать финансовую грамотность, основы индивидуального предпринимательства и право.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006-го проходит под патронажем и при участии президента Российской Федерации. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.