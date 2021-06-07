Саттаровы создают в Новосибирске частную школу

С 1 сентября в Новосибирске станет на одну частную школу больше. Предприниматель, меценат Ольга Гребенюк (совладелица универмага LUKSE, супруга известного бизнесмена Тимура Саттарова) и научный руководитель школы «Умка» Светлана Гольцер запускают новый школьный проект «Образовательный парк Новосибирска».

— «Образовательный парк Новосибирска» нельзя рассматривать как чистый бизнес-проект. Образование не связано с заработком денег, здесь речь идет о создании современной благоприятной среды для обучения и развития наших детей. Я осознанно иду на большие вложения, потому что мне хочется уже сейчас видеть разнообразие на рынке качественных образовательных услуг города, — поясняет Ольга Гребенюк.

Объем инвестиций в проект на начальном этапе составил около 170 млн рублей. На эти средства реконструируется приобретенное для школы четырехэтажное здание площадью 4 тысячи кв. м в Дзержинском районе города, благоустраивается территория и закупается современное школьное оборудование. По информации Infopro54, речь идет о здании, расположенном по адресу: улица Ползунова, 7.

В команду для реализации проекта инвесторы пригласили руководителей, преподавателей и тьюторов новосибирской школы «Умка».

— Мы строим новую школу на основании следующих принципов. Во-первых, безопасная поддерживающая среда с взаимовыгодным разрешением спорных вопросов. Во-вторых, индивидуальный план обучения каждого ребенка с учетом личностных особенностей. В-третьих, гибкое сочетание офлайна и онлайна. В-четвертых, международный преподавательский состав в режиме онлайн. Мы будем привлекать для проведения занятий высококлассных преподавателей из Германии, Франции, Англии, Китая, Индии и других стран, — заявляет научный руководитель «Образовательного парка Новосибирска» Светлана Гольцер.

Кроме того, в «Образовательном парке Новосибирска» будет работать ряд направлений для учащихся любых школ города, стартап-инкубатор для развития бизнес-мышления «Изучай, создай, внедри», студия по иллюстрированию детских книг, проект для начальной школы «Научный театр» и другое.

— Конечно, новая школа найдет свою аудиторию и станет вполне работающим проектом, — написал на своей странице в Facebook директор частного СПО — АНО «Новосибирский городской открытый колледж» Сергей Чернышов.

Школа «Умка» с 1994-го по май 2021 года работала как экспериментальная образовательная площадка развивающего обучения на базе школ №83 и №200. В 2012 году «Умка» победила в номинации «Лучшее учебное заведение» на всероссийском конкурсе международного форума «Инновации и развитие», в том же году вошла в ассоциацию «Школы Сколково».

В конце 2019 года новосибирские СМИ писали о том, что Ольга Гребенюк планирует открыть в Новосибирске международную школу с обучением на английском языке. Предполагалось, что обучение будет вестись по системе IB (International Baccalaureate), что позволит выпускникам претендовать на поступление в любые вузы мира. Параллельно рассматривался российский вариант программы, чтобы дети могли получить образование по российским стандартам. В первый набор планировалось набрать детей от 3 до 11 лет. В конце января 2020 года появилась информация, что Тимур Саттаров и Ольга Гребенюк намерены выкупить для школы здание Сибирской академии банковского и финансового дела на улице Ползунова, 7.