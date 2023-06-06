Андрей Травников в режиме живого диалога пообщался с патриотической молодёжью Новосибирской области

Разговор в областном правительстве состоялся в рамках марафона «Ты – Россия» форума «Гражданский диалог».

Предваряя диалог, Андрей Травников подчеркнул: символично, что этот марафон приурочен к Государственному празднику – Дню России.

– Россия для меня – это наша общность, единый народ, к которому я принадлежу и который люблю. Это богатейшая история, которой я горжусь, как и тем, что при столкновении с жестокими вызовами мы способны крепко сплачиваться и преодолевать любое противостояние. В будущем я вижу Россию страной, которая сама себе определяет путь и вектор развития, ценности и народную идеологию – суверенным во всех смыслах государством. Для этого нам надо хорошо усвоить как собственный урок последнего года, так и уроки, которые преподносили нам и нашим соседям в последние тридцать лет. Эти годы научили нас тому, как опасно в любом государстве вести непоследовательную внутриполитическую линию. Мы, как и Украина, рисковали утратить свою идентичность и так же не могли определиться. Но, слава Богу, избежали этой участи – во многом благодаря позиции президента России Владимира Путина. Но только декларации о том, что мы возвращаемся к нашим традиционным духовным и культурным ценностям, недостаточно – надо чётко обозначить, что мы под ними понимаем. Чтобы определять будущее России, сегодня требуется сформировать народную идеологию.

Говоря о социально-экономическом развитии Новосибирской области, губернатор напомнил, что его направления были определены ещё в 2018 году, когда разрабатывалась стратегия развития до 2030 года.