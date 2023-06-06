Алексей Толоконский все-таки уволился из управления физкультуры и спорта

Сегодня, 6 июня, начальник управления физической культуры и спорта Новосибирска Алексей Толоконский уволился по собственному желанию. Об этом стало известно утром на аппаратном совещании в мэрии города. По информации некоторых источников, чиновник переходит на руководящую должность в футбольный клуб «Новосибирск». Ожидается, что официально о его назначении в Минспорта Новосибирской области объявят в среду или четверг.

Исполнять обязанности начальника управления будет заместитель Толоконского Константин Катионов.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщали о возможном увольнении чиновника с должности со ссылкой на вице-мэра Анну Терешкову. Как сообщают в городском руководстве проводится работа по оценке эффективности городских спортивных учреждений. По её итогам могут быть приняты некоторые кадровые решения.

Алексей Толоконский возглавлял городское управление физической культуры и спорта с лета 2017 года.

Ранее редакция сообщала, что главным тренером футбольного клуба «Новосибирск» стал Михаил Сальников.