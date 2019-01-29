 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Андрей Травников вошёл в состав президиума Государственного совета России

Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.
  • 29/01/2019, 12:18
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Президент Российской Федерации Владимир Путин включил губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в состав президиума Государственного совета Российской Федерации, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В соответствии с распоряжением главы государства «О президиуме Государственного совета РФ» от 28 января 2019 года № 23-рп осуществлена ротация состава президиума Госсовета. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Вместе с Андреем Травниковым, членами президиума Госсовета также стали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Популярное с сайта

Завод «Экран» намерен взыскать с «Новосибирскэнергосбыта» 769 млн рублей

29/01/2019, 13:34
Внеплановое отключение электроэнергии привело к повреждению оборудования на предприятии.

Никакой интриги

29/01/2019, 13:17
Региональное отделение «Единой России» в Новосибирске возглавит Андрей Панферов.

Пять тысяч семей Новосибирской области направили маткапитал на оплату детсада

29/01/2019, 13:13
Больше всего средств МСК идет на улучшение жилищных условий.

Актуальный разговор

Спрос на рынке кофе изменится через культуру brew-баров

Все материалы
Новости

Движение — жизнь

29/01/2019, 18:35

«До объявления выборной кампании говорить нечего»

29/01/2019, 18:14

В 2018 году в рамках закона «О лесной амнистии» в регионе одобрены 143 заявки

29/01/2019, 18:12

Елена Тырина стала врио руководителя Региональной общественной приёмной Дмитрия Медведева в Новосибирской области

29/01/2019, 16:02

Предприятия-«фантомы» обнаружены на территории Новосибирской области

29/01/2019, 14:20

Завод «Экран» намерен взыскать с «Новосибирскэнергосбыта» 769 млн рублей

29/01/2019, 13:34

Никакой интриги

29/01/2019, 13:17

Пять тысяч семей Новосибирской области направили маткапитал на оплату детсада

29/01/2019, 13:13

Сбербанк и минздрав региона подписали соглашение о сотрудничестве

29/01/2019, 13:07

По результатам проверок СТУ в бюджет доначислено более 1 млрд рублей

29/01/2019, 12:13

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×