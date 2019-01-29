Андрей Травников вошёл в состав президиума Государственного совета России

Президент Российской Федерации Владимир Путин включил губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в состав президиума Государственного совета Российской Федерации, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В соответствии с распоряжением главы государства «О президиуме Государственного совета РФ» от 28 января 2019 года № 23-рп осуществлена ротация состава президиума Госсовета. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Вместе с Андреем Травниковым, членами президиума Госсовета также стали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области