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По результатам проверок СТУ в бюджет доначислено более 1 млрд рублей

В 2018 году по Сибирскому региону возбуждено 359 дел об административных правонарушениях и 26 уголовных дел.
  • 29/01/2019, 12:13
STU

В 2018 году подразделения таможенного контроля после выпуска товаров Сибирского таможенного управления (СТУ) провели 495 проверочных мероприятий, по итогам которых доначислено около 1 млрд 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе СТУ.

Отмечается, что по результатам деятельности подразделений таможенного контроля после выпуска товаров в 2018 году по Сибирскому региону возбуждено 359 дел об административных правонарушениях и 26 уголовных дел.

Как рассказали в пресс-службе, всего таможенными органами СТУ проведено 495 проверочных мероприятий, в том числе: 207 таможенных проверок, 187 таможенных осмотров помещений и территорий, 29 таможенных досмотров, 1 проверка системы учета товаров и отчетности по ним, получено 71 объяснение.

Основными направлениями проверочной деятельности являются контроль достоверности заявления кода товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, контроль достоверности заявления таможенной стоимости товаров, контроль обоснованности предоставления льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, контроль за оборотом товаров на внутреннем рынке Российской Федерации, а также предотвращение ввоза на территорию Российской Федерации «санкционных» товаров.

Фото: пресс-служба СТУ

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