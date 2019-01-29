Сбербанк и минздрав региона подписали соглашение о сотрудничестве

Сибирский банк ПАО Сбербанк и министерство здравоохранения Новосибирской области подписали Соглашение о взаимодействии в целях развития региона. В числе приоритетных направлений сотрудничества: дальнейшая реализация федерального проекта «Бережливая поликлиника», инвестиционных и зарплатных проектов, а также эквайринг — предоставление финансовых услуг населению через удаленные каналы обслуживания, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что федеральный проект «Бережливая поликлиника» реализуется в Новосибирской области с 2017 года. В качестве пилотных площадок были выбраны педиатрическое отделение ГБУЗ НСО «ГКП № 7» и терапевтическое отделение ГБУЗ НСО «ГП № 16». На сегодня в Новосибирске в него включились более 10 поликлиник. Внедрение проекта проходит при участии Сбербанка, который является консультантом использования lean-методологии. По результатам опроса и анкетирования пациентов, проведенных страховыми организациями и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования НСО весной прошлого года, удовлетворенность пациентов медицинскими услугами составила более 71%.

— Документ, подписанный сегодня, подразумевает комплексное взаимодействие. Одним из текущих актуальных направлений станет передача опыта по работе с жалобами пациентов. Есть очевидный запрос на то, чтобы качественно отрабатывать все обращения — мы рассматриваем жалобы как голос клиента, который необходим, который нужно уметь анализировать. Мы готовы делиться этим и другим опытом в целях совершенствования системы здравоохранения региона. Также мы будем предлагать современные банковские продукты и единый тариф по эквайрингу с целью продвижения безналичных расчетов, — отметил заместитель председателя Сибирского банка — управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов подчеркнул, что принципы эффективного менеджмента универсальны в любой сфере экономики: и в банковской сфере, и в промышленности, и в здравоохранении.

— Для нас очень важно внедрить правила рациональной организации рабочих процессов и использования ресурсов здравоохранения, а также грамотного взаимодействия с потребителями медицинских услуг, и мы благодарны Сбербанку за помощь в освоении этой науки. За время реализации проекта «Бережливая поликлиника» наши сотрудники получили от специалистов банка действительно важную информацию о принципах эффективной работы. На базе министерства теперь действует проектный офис по тиражированию наработок. Уверен, наше сотрудничество, которое сегодня было подкреплено документально, будет полезным и в дальнейшем, — сказал Константин Хальзов.

В ходе подписания Соглашения представители минздрава Новосибирской области выразили желание иметь доступ к «Библиотеке Сбербанка». Как отметил Игорь Безматерных, банк с удовольствием предоставит минздраву электронный сертификат на пользование виртуальной банковской библиотекой.

Фото: пресс-служба банка