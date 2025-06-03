Андрей Травников вручил награды многодетным матерям Новосибирской области

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, и Андрей Шимкив, председатель регионального Законодательного Собрания, провели торжественную церемонию вручения знаков отличия «За материнскую доблесть». Девять многодетных матерей и их семьи стали участниками этого события.

Травников подчеркнул, что вручение этих наград традиционно приурочено к «Неделе детства», проводимой ежегодно ко Дню защиты детей. Он отметил, что эта награда – выражение особого уважения со стороны государства и общества к матерям, создающим крепкие и благополучные семьи. Губернатор подчеркнул, что самое большое счастье для ребенка – любящая мать, братья и сестры, уважаемый отец. Особое внимание уделяется родителям, которые не только воспитывают много детей, но и обеспечивают им достойное образование и возможности для всестороннего развития, подтверждая осознанный выбор многодетности как миссии и призвания.

Шимкив от имени всех депутатов Законодательного Собрания выразил благодарность многодетным матерям за их вклад. Он подчеркнул, что многодетная семья – основа государства, и задача власти – облегчить их жизнь.

Анна Буляндра, мать пятерых детей, от имени награжденных поблагодарила губернатора, правительство Новосибирской области и депутатский корпус за поддержку многодетных семей. Она отметила, что эта помощь существенно поддерживает семьи на всех этапах взросления детей.

В числе награжденных знаком отличия «За материнскую доблесть» в июне 2025 года были матери пяти, шести, семи, восьми и даже девяти детей. Самой молодой мамой, Евгении Власовой, 33 года, и у нее пятеро детей.

В Новосибирской области зарегистрировано 45 688 многодетных семей, воспитывающих 158 918 детей (на апрель 2025 года). С 2008 года знаком отличия «За материнскую доблесть» награждены 1 375 матерей. Награжденным матерям выплачивается единовременное вознаграждение в размере 50 000 рублей и предоставляется компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50 процентов.