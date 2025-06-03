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Максим Кудрявцев оценил интеллектуальную транспортную систему Новосибирска

  • 03/06/2025, 15:30
Автор: Юлия Данилова
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев оценил эффективность развития ИТС
В ИТС города сегодня вошли 113 светофоров

В Новосибирске идет масштабное обновление светофоров, которые параллельно интегрируются в единую интеллектуальную транспортную систему регулирования дорожного движения. Об этом на аппаратном совещании рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. По его словам, сейчас в ИТС включены 113 объектов. В адаптивном режиме регулирования транспортных потоков светофоры работают на улицах Большевистской, Восход, и Жуковского.

— Интегрируя светофоры в ИТС мы решаем не только вопросы транспортной безопасности, но и проблему пробок, — подчеркнул глава города.

Начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Александр Стефанов отметил, что по данным мониторинга за счет ИТС пропускная способность улиц, на которых они установлены, увеличена.

С начала 2025 года силами МБУ «ГЦОДД» в Новосибирске заменены пять светофорных объектов. Планируется обновить еще 29. Кроме того, до конца года «ГЦОДД» намерен построить 18 новых светофорных объектов типа Т1, а также девять типа Т7 (мигающая желтая секция, которая устанавливается для привлечения внимания водителей, чаще всего —  на пешеходных переходах). Для сравнения, в 2024 году построено 46 светофорных объектов типа Т1, пять — типа Т7, а также 31 объект реконструирован.

Напомним, интеллектуальную транспортную систему в Новосибирске запустили в ноябре 2024 года. На участке Северный спуск – Южный спуск – Большевистская до ост. Мелькомбинат – Большевистская, 135 и на участке ул. Зыряновская — Восход – Кирова. На первом участке пробки уменьшились на 13 процентов.

Ранее редакция сообщала о том, что в настоящее время 139 детекторов помогают контролировать ситуацию на дорогах Новосибирска. К концу 2026 года в Новосибирске будет функционировать 520 детекторов: 263 на правом берегу и 257 на левом.

Фото пресс-службы ГКУ НСО ЦОДД.

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : пробки в Новосибирске интеллектуальная транспортная система


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