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Дождь с грозой и градом накрыли Новосибирск

  • 03/06/2025, 15:45
Автор: Артем Рязанов
Дождь с грозой и градом накрыли Новосибирск
Ранее на град размером с куриное яйцо жаловались жители Краснозерского района

Утро 3 июня встретило горожан ясной погодой и температурой около +30 градусов. Но после обеда небо затянуло тучами, и непогода обрушилась на город. Около 15:00 в Новосибирске началась гроза. Сначала над городом сверкали молнии, затем хлынул ливень, а позже пошел град. Из-за ливня на тротуарах и дорогах образовались реки.

Судя по сообщениям в соцсетях, град небольшой, поэтому автовладельцам особо паниковать не стоит.

По данным Яндекс Погоды, ветер останется умеренным, юго-западным, со скоростью 3-4 метра в секунду. Осадки закончатся примерно к 17:00.

Напомним, что с 1 по 7 июня в Новосибирской области синоптики обещают аномальную жару. Температура будет подниматься до +30°C и выше.

Из-за непредсказуемой погоды в регионе могут возникнуть природные пожары, перебои в электроснабжении, проблемы с жизнеобеспечением, затруднения в работе всех видов транспорта и трагические происшествия на водоемах.

Стоит отметить, что 2 июня в Краснозерском районе прошел град. Жители сообщали в соцсетях, что в некоторых местах он был размером с куриное яйцо.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске из-за жары резко выросли продажи льда. Лёд продают даже на вынос в пластиковых стаканах.

Источник фото: Inforpo54 / Автор — Артём Рязанов

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : погода дождь град


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