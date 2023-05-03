Андрей Заворин: В данные момент рынок стагнирует

— Есть несколько проблем на рынке инвестиций, и мы понимаем с коллегами, что спасение утопающих дело рук самих утопающих. Но мы не тонем. В данные момент рынок стагнирует. Чтобы вы понимали о стагнации рынка, сейчас мы вернулись на уровень инвестиций 2015 года. Тогда как раз рост и начался. А сейчас рынок просел в 5 раз. Напомню, что профессиональный инвестор должен покупать, когда все продают, а продавать — когда все покупают. Работает очень хороший мультипликатор. Сейчас нужно начинать инвестировать в проекты, так как произойдет волна колоссального роста, волна будет через 2 года.

Доходность в венчуре выше чем дивидендная доходность. То есть, мы смотрим на проекты индустриальные либо дивиденде с доходностью от 50% годовых и высоким уровнем ликвидности. Венчурные проекты мы смотрим на уровне 100% или 200% годовых с низким уровнем ликвидности, но высокой технологической готовностью.

Андрей Заворин — основатель и руководитель клуба, управляющий партнер семейного траста Fund Family Group Investment, член международного инвестиционного клуба AngelsDeck и российского клуба «СИНДИКАТ»

Материал подготовлен на основании выступления открытого мероприятия для инвесторов и инноваторов в рамках проекта «ИДЕЯ» поддерживаемого комитетом по инновациям и цифровой экономике Новосибирского областного отделения «Опоры России».