Любовь Никонорова: «Мир порядка — добрые дела для города»

Истории от предпринимателей: грант для бизнеса – это просто.

Проект «ОПОРЫ РОССИИ»: «ГРАНТЫ для бизнеса».

Любовь Никонорова, pr-агент, создатель проекта экспертов в организации пространства «Мир порядка» в 2022 году решила подать заявку на получение президентского гранта «Мы вместе». О своем опыте грантополучателя предприниматель рассказала в проекте «ОПОРЫ РОССИИ» «Инструменты для бизнеса».

Любовь Никонорова дошла до полуфинала со своим проектом в категории «Ответственный бизнес», получила много ценных призов, в том числе – поездку в Калининград.

Подробнее о том, как можно получить грант на развитие своего проекта можно узнать в чате взаимной помощи «Гранты для бизнеса».