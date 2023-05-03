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ВТБ увеличил продажи розничных кредитов на треть

  • 03/05/2023, 15:05
По итогам января-апреля 2023 года объём выдач розничных кредитов ВТБ вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

розничные кредитыКлиенты оформили порядка 613 тысяч кредитов на сумму 680 млрд рублей. В апреле было выдано 213 млрд, что в 3,57 раза выше прошлогоднего результата.

Наибольший спрос клиентов ВТБ пришёлся на кредиты наличными, выдачи которых за четыре месяца выросли на 86% по сравнению с прошлым годом. Клиенты ВТБ оформили более полумиллиона займов на 326 млрд рублей. Главными драйверами роста стали запуск специальных предложений для клиентов, в том числе кредиты на малые суммы и предложения со сниженными процентными ставками, а также сезонный фактор, связанный с гендерными праздниками и началом сезона отпусков.

Для улучшения жилищных условий клиенты ВТБ оформили свыше 63 тысяч кредитов более чем на 320 млрд рублей, что выше по объему по сравнению с четырьмя месяцами прошлого года. Почти каждая вторая сделка по ипотеке в банке пришлась на программы господдержки, самой востребованной из которых остаётся «семейная». Доля кредитов на ИЖС и вторичное жилье увеличилась, что позволит рынку жилищного кредитования продолжить рост в этом году.

По итогам января-апреля автокредитование показало рекордный результат. Объём выдач в январе-апреле в ВТБ вырос в два раза по сравнению с январём-апрелем 2022 года и составил 34 млрд рублей. При этом количество кредитов на авто выросло в 2,5 раза, до 28 тысяч. Основными драйверами с начала 2023 стали спрос на машины с пробегом и продолжающееся увеличение поставок автомобилей китайских марок, а также расширение линейки российских автомобилей и рост выдач автокредитов наличными. Запущенная программа господдержки будет способствовать устойчивому росту рынка и к концу года выдачи автокредитов в России достигнут порядка 1,13 трлн рублей.

«Первые четыре месяца прошлого года стали для всего розничного рынка «аномальными» и неоднородными: взлет спроса на кредиты сменялся его резким охлаждением, когда население перешло к сберегательной стратегии. В этом году ситуация на рынке гораздо более стабильная, нежели весной 2022 года, что позволяет рынку кредитования устойчиво расти. По итогам первого квартала продажи розничных кредитов в России уже на 8% превысили рекордный 2021 год, что свидетельствует о восстановлении потребительской активности населения. В этом году при устойчивой макроэкономической ситуации мы ожидаем роста портфеля кредитов физлиц на 17%, до 33,5 трлн рублей. Традиционно основными драйверами станут программы господдержки, ипотека и кредиты наличными», – заявил Святослав Островский, член правления ВТБ.

Фото: freepik.com — pressfoto

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#Рынок микрофинансирования

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : розничные кредиты ВТБ


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