Андрей Травников зарегистрировал свои соцсети в Роскомнадзоре

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников зарегистрировал свои страницы в соцсетях в реестре Роскомнадзора. Пометки о регистрации появились на Телеграм-канале главы региона (16,1 тысяч подписчиков), странице «ВКонтакте» (34,3 тысячи подписчиков) и в «Одноклассниках» (12,9 тысяч подписчиков).

Напомним, что согласно недавно принятому закону владельцы каналов и страниц в интернете, аудитория которых превышает 10 тысяч подписчиков, должны быть зарегистрированы в Роскомнадзоре до 1 января 2025 года. Чтобы попасть в реестр, их владельцы должны предоставить сведения о себе.

Регистрация добровольная, но если не зарегистрироваться, в отношении каналов с 1 января начнут действовать ограничения. Им будет запрещено размещать рекламу, а также распространять информацию о возможных способах финансирования канала и его владельца. Кроме того, другим каналам будет запрещено репостить сообщения незарегистрированных в РКН блогеров и публичных каналов. На данный момент Роскомнадзор регулирует 15 платформ, в том числе «ВКонтакте», «Одноклассники», TikTok, YouTube, «Телеграм», LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, «Дзен», RuTube, Twitch, Discord и Yappy.

За несоблюдение правил предусмотрен штраф. Для граждан он с начала 2025 года составит от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 4 тыс. до 20 тыс. рублей, для юрлиц – от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

По данным Роскомнадзора, на 28 декабря в ведомство поступило более 135 тыс. заявлений о регистрации каналов и страниц в соцсетях с аудиторией свыше 10 тыс. пользователей. При этом официально зарегистрированы в специальном перечне только 49 тыс. каналов. В него уже вошли аккаунты журналистов, ведомств, депутатов Госдумы, СМИ и деятелей культуры, в также Минцифры РФ. Больше 30 тыс. заявлений, поданных владельцами каналов и страниц в социальных сетях через «Госуслуги», Роскомнадзор отклонил.

Ранее редакция сообщала, что Роскомнадзор включил в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) WhatsApp* (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), Skype и еще десять мессенджеров.