WhatsApp* и Skype внесены в реестр ОРИ

Роскомнадзор включил в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) WhatsApp* (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), Skype и еще десять мессенджеров.

Внесение в реестр РКН накладывает на ОРИ ряд обязательств, в том числе необходимость хранить информацию пользователей в течение года, а также передавать ее по запросу правоохранительным органам. Кроме того, они обязаны установить оборудование для обеспечения удаленного доступа ФСБ к информации о пользователях и их действиях. Ресурсы, которые не выполнят требования, будут оштрафованы на сумму до 6 млн рублей либо заблокированы.

Изначально в реестр организаторов распространения информации включали крупные сервисы, на которых общались пользователи, например соцсети и форумы. Одними из первых ОРИ были признаны сервисы «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мейл.ру» («Почта Мейл.ру», «Диск Мейл.ру») и «Яндекс» («Яндекс Почта», «Яндекс Диск»), а также Telegram (с пояснением Дурова, что у компании нет ключей end‑to‑end шифрования данных общения пользователей, поэтому требование предоставить переписку нереализуемо).

На 20 декабря в реестре ОРИ находятся 456 сервисов и компаний.

* — принадлежит компании Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в России.

* — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

Ранее редакция сообщала, что за переписку в WhatsApp* новосибирские школы штрафуют на 700 тысяч рублей.